Según las perspectivas climáticas, hay un 71% de probabilidad de transición al fenómeno de la niña, que implicaría más lluvia para los próximos meses en el país, la cual podría disminuir a 54% entre diciembre y febrero de 2026

Esta condición climática generaría afectaciones para el sector agrícola, quienes tienen que mantenerse alerta señala el director de la unidad ecológica salvadoreña

Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente vigila algunos sistemas en el Atlántico y Pacífico, pero por ahora no prevé incidencia en nuestro país.

Entre estos se encuentra la tormenta tropical Gabrielle, sobre el Atlántico y la onda tropical frente a las costas de África. Además de la zona de baja presión al sur de las costas de México.