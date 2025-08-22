Inundaciones urbanas, deslizamientos y desbordamientos de ríos es lo que podrían provocar las lluvias pronosticadas para las próximas horas por lo que se mantiene la alerta verde a nivel nacional, la cual dependerá de cómo evolucione la situación meteorológica en el país.

Ante las posibles afectaciones por las tormentas, el director de Protección Civil dijo que siguen monitoreando las zonas vulnerables.

En la comunidad Tutunichapa de San Salvador son 140 familias las que se encuentran en el sector de riesgo, pero las más afectadas son 44, por lo que muchas han tenido que salir de sus hogares, mientras se ejecutan obras de mitigación.

En general, actualmente hay 132 personas albergadas, 94 de ellos son adultos y 38 menores de edad, por lo que hay 8 centros activos.