Esta situación favorece el arrastre de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo las lluvias y tormentas con más frecuencia con énfasis en la cadena montañosa norte y cordillera volcánica del país.

La red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente registró precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona montañosa norte, al oriente del país y diversos sectores de la cadena volcánica. El acumulado máximo registrado es de 85.2 milímetros en la estación picacho en el departamento de San Salvador.