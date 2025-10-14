El sistema tropical se localiza a más de 1,000 kilómetros de las costas de Venezuela y se desplaza en dirección noroeste a 19 kilómetros por hora.

También se espera que durante este martes de un giro hacia el Atlántico central y aunque en el transcurso de los días ganará fuerza, no se considera que pueda evolucionar a huracán.

Debido a su distancia, no representa ningún riesgo para las costas de México.

En ese país, las recientes lluvias han dejado 64 fallecidos y 65 desaparecidos, así como daños en 100,000 viviendas.