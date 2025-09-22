La influencia de una onda tropical con el apoyo de sistemas en capas medias, mantiene sobre El Salvador condiciones de abundante nubosidad y alta probabilidad de lluvias, chubascos y tormentas de moderada a fuerte intensidad en diferentes regiones del territorio, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las precipitaciones se concentran en la franja costera, la cadena volcánica y en sectores de la zona norte, con mayor énfasis en las regiones central, para central, occidental y oriental.

Los vientos se mantienen entre 10 y 20 km/h, sin embargo durante el desarrollo de tormentas pueden alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h.

El ambiente se percibe cálido durante las horas del día, mientras que en la noche y madrugada tiende a tornarse fresco.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante la probabilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían provocar afectaciones en diferentes puntos del territorio.