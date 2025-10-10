A lo largo de su historia, El Salvador ha sido escenario de terremotos que dejaron un saldo aproximado de 2,649 muertos, además de daños materiales considerables y un impacto duradero en la infraestructura del país. Entre los sismos más recordados se encuentran los de 1965, 1986 y 2001.

El Salvador está situado sobre la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y Caribe, por lo que la actividad sísmica es constante, al punto que se le conoce como el Valle de las Hamacas. Esta ubicación geográfica lo hace particularmente vulnerable a terremotos, algunos de los cuales han dejado profundas huellas en la historia del país.

Uno de ellos, se registró hace unos 60 años un tres de mayo de 1965 un terremoto estremeció la ciudad de San Salvador en horas de la mañana. Dejando un saldo de 125 muertos y más de 500 personas heridas y al menos unos 50,000 damnificados, el epicentro del terremoto fue a 4.7 km al sureste de Ilopango, San Salvador.

Faltaban unos pocos minutos para el medio día era un 10 de octubre de 1986, la tierra se estremeció, a pesar de su baja magnitud de 5,7 registrada por los instrumentos de medición, este terremoto dejó entre 1,000 y 1,530 fallecidos, más de 10,000 heridos y unos 200,000 damnificados con daños en más de 60,000 casas reportaron las actividades.

Otra fecha para no olvidar es sábado 13 de enero del 2001, exactamente a las 11:33 del mediodía un devastador terremoto, con magnitud 7.7 sacudió el país, solo bastaron 45 segundos para este dejar a 944 personas fallecidas, la gran mayoría de estas muertes se originaron en la colonia Las Colinas en Santa Tecla donde un desprendimiento de tierra de la cordillera del Bálsamo arrastro a la comunidad, también dejo 1.3 millones de damnificados y un mes después, el 13 de febrero, otro sismo de 6.6 dejó 315 fallecidos y más de 250,000 afectados.

Ante estos eventos recuerdan la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de la preparación y la prevención ante desastres naturales.