Se cumplen 37 años de la ofensiva Hasta el Tope lanzada por el FMLN en El Salvador 

Este 11 de noviembre se cumplen 37 años de la ofensiva Hasta el Tope, lanzada por el FMLN como una operación militar que se extendió hasta diciembre de 1989.

Guazapa, por su importancia estratégica, fue uno de los bastiones logísticos de la guerrilla durante la guerra civil.

La ofensiva buscaba presionar al gobierno de Alfredo Cristiani y demostrar la capacidad militar del FMLN. Los enfrentamientos alcanzaron zonas residenciales de la capital, y en ese contexto, el 16 de noviembre fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradores en la UCA.

El cerro de Guazapa y sus alrededores se convirtieron en una importante retaguardia desde donde se planificaban operaciones y se movilizaban combatientes hacia otros puntos del país.

Testimonios de antiguos integrantes de la guerrilla describen desplazamientos desde Guazapa hacia Soyapango para participar en los ataques de noviembre de 1989. Las cifras oficiales reportan 1,902 guerrilleros y 446 militares fallecidos, además de miles de heridos y víctimas civiles.