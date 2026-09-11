Se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre

Este 11 de septiembre se cumplen 25 años de uno de los acontecimientos más impactantes de la historia reciente. La mañana de 2001, 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York; un tercero impactó el pentágono, en virginia, y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Las torres gemelas colapsaron horas después de los impactos, dejando una escena de devastación y conmoción que fue transmitida en vivo al mundo. En total, 2,977 personas murieron en los ataques, entre ellas tres salvadoreños, Ana Gloria Pocasangre, Elsy Carolina Osorio y Harold Lizcano cuyas vidas y nombres también forman parte de la memoria que se conserva en el sitio donde alguna vez estuvieron las torres.

Un cuarto de siglo después, el lugar se ha transformado. Donde se levantaban las torres gemelas hoy se encuentran el National September 11 Memorial & Museum y el nuevo complejo del World Trade Center, cuyo edificio principal, el One World Trade Center, se convirtió en un símbolo de reconstrucción y resiliencia.

Las ceremonias de 2026 incorporan por primera vez un momento de silencio para recordar no solo a quienes murieron el 11 de septiembre, sino también a los miles de personas que fallecieron posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición al polvo y sustancias tóxicas durante las labores de rescate y recuperación.