Se confirma la muerte del rey de Noruega y la noticia se vuelve viral en redes

El rey Harald V de Noruega falleció este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo. La Casa Real noruega confirmó la noticia después de que su salud se agrave.



El rey habría estado sufriendo diversos problemas de salud en las últimas décadas, teniendo incluso intervenciones quirúrgicas.

La muerte fue confirmada al público mediante un anuncio oficial que rápidamente se viralizó en redes sociales. La noticia, publicada en la plataforma X, ha generado un amplio debate entre los usuarios.