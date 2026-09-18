Se agota el agua dulce del planeta

El planeta está agotando sus reservas de agua dulce, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. En 2025, el 36% de las cuencas fluviales del mundo registró caudales por debajo de lo normal, el séptimo año consecutivo con esta tendencia.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, comparó las reservas subterráneas, los glaciares y la humedad del suelo con una cuenta de ahorros que el mundo lleva una década vaciando. Casi dos tercios de los pozos monitoreados en 2025 estaban fuera de sus niveles históricos.

Los glaciares también retroceden: perdieron 408 gigatoneladas solo el año pasado, y casi 1,400 gigatoneladas entre 2023 y 2025.

Asia y África concentran la mitad de los fenómenos extremos relacionados con el agua y más del 80% de las muertes, pese a contar con menos estaciones de monitoreo. La OMM advierte que los gobiernos deben prepararse para una nueva realidad hídrica que, según los expertos, ya está aquí.