Senegal recuperó oficialmente el título de la Copa Africana de Naciones 2025 luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallara a favor de la Federación Senegalesa de Fútbol.

La resolución, anunciada este martes 24 de noviembre de 2026, anuló la decisión de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había declarado perdedora a la selección senegalesa por incomparecencia y concedido el campeonato a Marruecos.

La controversia comenzó durante la final disputada el 18 de enero de 2026, cuando los futbolistas senegaleses abandonaron temporalmente el campo en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos.

Con este fallo, Senegal vuelve a ser reconocido como campeón africano por segunda ocasión, después de su primera conquista en 2022.