Sargazo en el Caribe mexicano supera récord de 2025 y afecta al turismo en Cancún y Tulum

En el primer semestre se recolectaron 100,000 toneladas.

Las costas del Caribe mexicano enfrentan una oleada récord de sargazo, con 100,000 toneladas recolectadas en el primer semestre del año, superando las cifras de 2025 y afectando destinos turísticos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

La Marina Mexicana destina 27 buques para succionar el alga en alta mar, aunque la limpieza manual sigue siendo necesaria.

Hoteleros reportan ocupación entre 55 y 70 % en temporada alta, cuando hace 15 años alcanzaba el 90 %.

El gobierno presentó una estrategia conjunta con el sector hotelero para enfrentar la invasión.