Sargazo en el Caribe mexicano supera récord de 2025 y afecta al turismo en Cancún y Tulum

Las costas del Caribe mexicano enfrentan una oleada récord de sargazo, con 100,000 toneladas recolectadas en el primer semestre del año, superando las cifras de 2025 y afectando destinos turísticos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

La Marina Mexicana destina 27 buques para succionar el alga en alta mar, aunque la limpieza manual sigue siendo necesaria.

Hoteleros reportan ocupación entre 55 y 70 % en temporada alta, cuando hace 15 años alcanzaba el 90 %.

El gobierno presentó una estrategia conjunta con el sector hotelero para enfrentar la invasión.