HBO confirmó que la tercera temporada de And Just Like That… marcará el final definitivo de la franquicia que comenzó en 1998 con Sex and the City.

Sarah Jessica Parker, quien dio vida a Carrie Bradshaw por 25 años, reveló en una entrevista exclusiva que nunca leyó comentarios de fans sobre la secuela para mantener su integridad artística: «No consumo ese feedback, positivo o negativo«, admitió la actriz de 59 años, reconociendo el desafío de adaptar el icónico personaje a la era de las plataformas digitales.

La decisión de concluir la serie llega tras debates entre los seguidores sobre el rumbo de las protagonistas.