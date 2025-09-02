Personal de Cruz Verde rescató a seis turistas nacionales que quedaron atrapados en la Poza San Francisco, Santa Ana, tras la crecida súbita del río Amayito provocada por las fuertes lluvias de la tarde.

Los equipos de socorro utilizaron cuerdas de anclaje especializadas para evacuarlos de manera segura, ya que las corrientes impedían el cruce a pie.

Afortunadamente, los visitantes solo sufrieron el susto del incidente y recibieron valoración prehospitalaria en el sitio como medida preventiva antes de ser liberados.