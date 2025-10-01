Un vibrante festival artístico con cachiporras, bailes y una banda musical sirvió para que miles de reclusas del penal de Apanteos en Santa Ana despidieran el mes cívico.

Este evento se enmarca en el programa Cero Ocio, una estrategia gubernamental que, dado que busca el reintegro social, asigna labores formativas a las internas.

Miles de ellas aprenden ahora agricultura, construcción y cocina, adquiriendo una formación laboral que aspira a brindarles una segunda oportunidad productiva al recuperar la libertad.