La Policía Nacional Civil reportó una serie de capturas significativas en el occidente del país, donde una mujer fue detenida por un violento ataque con una lima de afilar que dejó a un hombre de 59 años en estado grave.

En un hecho separado, dos hombres en estado de ebriedad fueron arrestados en Coatepeque tras volverse agresivos con los agentes durante un control policial.

Mientras tanto, en San Miguel, las autoridades recuperaron herramientas de construcción que habían sido hurtadas, lo que permitió la captura de un sujeto de 35 años vinculado al delito.