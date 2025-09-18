Dos motociclistas resultaron lesionados tras ser embestidos por un conductor que manejaba en sentido contrario en el kilómetro 54 de la carretera antigua a Santa Ana.

Testigos del accidente confirmaron que el responsable del vehículo intentó darse a la fuga después del impacto, pero fue interceptado y retenido por el conductor de un autobús de transporte público que presenció los hechos.

Las víctimas recibieron atención médica inmediata y fueron trasladadas a un centro hospitalario, mientras que el presunto responsable quedó bajo custodia de las autoridades policiales que acudieron al lugar.