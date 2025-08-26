Una menor de 17 años falleció y otra de nueve años resultó gravemente herida tras ser atropelladas por un bus de la ruta 50 en Santa Ana.

El hecho ocurrió cuando las víctimas intentaban cruzar la vía en la intersección de la novena calle Oriente y la 17 avenida Sur, donde el conductor presuntamente manejaba distraído y no pudo evitar el impacto.

El presunto responsable, identificado como Pedro Antonio Regalado Palacios de 35 años, fue capturado y será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Este trágico evento enciende las alarmas sobre la seguridad vial en la zona, especialmente para los peatones más vulnerables.