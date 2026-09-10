Sandra Bullock habla del escándalo de infidelidad que terminó su matrimonio con Jesse James

Sandra Bullock recordó el difícil periodo que atravesó tras el fin de su matrimonio con Jesse James en 2010. La actriz, de 62 años, habló sobre aquella etapa durante una entrevista con Jennifer Aniston para una revista y la describió como un momento “realmente oscuro” de su vida.
Según relató Bullock, mientras afrontaba el duelo por la separación también se encontraba criando a su hijo Luis, a quien había adoptado a finales de 2009.
La ruptura ocurrió después de que varias mujeres denunciaran públicamente que James le había sido infiel durante el matrimonio. El empresario posteriormente ofreció disculpas e ingresó a un centro de rehabilitación.