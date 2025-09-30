Al menos 4,000 aficionados no podrán entrar al estadio Cuscatlán para el próximo partido oficial de la selección mayor de futbol, es decir el eliminatorio del mundial contra Panamá, el 10 de octubre, la razón: una sanción por racismo de parte de la FIFA, por lo que en las zonas detrás de las porterías conocidas como sol preferente deberán vender menos boletos.

Esto acurre luego de denuncias de jugadores de Surinam por expresiones racistas el 8 de septiembre además como parte de la sanción la Federación de Futbol deberá pagar 62,715 dólares, que sería invertido en planes antidiscrimnación que debería ser avalados por la FIFA.

Si vuelve a ocurrir un episodio de racismo el país podría tener sanciones más severas como jugar a puerta cerrada y la exclusión a competencias internacionales.