San Sebastián en El Salvador se consolida como la capital mundial de las hamacas gracias a una tradición artesanal centenaria que fusiona técnicas precolombinas con métodos coloniales de tejido.

Este municipio del departamento de San Vicente produce hamacas reconocidas por su vibrante colorido, durabilidad excepcional y comodidad superior, características que han conquistado mercados internacionales.

Las piezas, elaboradas en talleres familiares que preservan saberes ancestrales, representan no solo un mueble de descanso sino un símbolo cultural que refleja la identidad y creatividad del pueblo salvadoreño.