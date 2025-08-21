Las recientes lluvias provocaron inundaciones en San Salvador, donde equipos del FOVIAL actuaron de inmediato para drenar el agua acumulada en la calle Guadalupe, una zona crítica cercana a varios ministerios.

Esta vía, que conecta la Alameda Juan Pablo II con el Boulevard Tutunichapa, experimentó severas complicaciones de tránsito durante la tarde.

Dado que las autoridades pronostican un incremento en las precipitaciones para septiembre y octubre, recomiendan a la ciudadanía verificar el estado de sus viviendas y vehículos para prevenir incidentes.