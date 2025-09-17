Más de 15 mil accidentes de tránsito se han registrado durante este año, los cuales han dejado 9,171 personas lesionadas. Solo en los primeros 8 meses, el Ministerio de Salud reportó 8,903 atenciones hospitalarias por siniestros viales. 4,773 de los heridos han sido en motocicleta, 1,445 en vehículo, 1,333 son peatones y 495 ciclistas. El resto se trasladaban autobuses, microbuses, taxis o transporte de carga. Es decir que, en promedio, cada día se atienden 42 pacientes en los diferentes centros por esta causa.

El 54.43% han ocurrido en la zona urbana y el 45.57% en la rural. Y según el rango de edad, los más afectados son las personas entre los 16 y los 35 años. El 72% son hombres y el 27% mujeres.

2,582 han resultado con traumatismos múltiples, mientras que el resto en brazos, piernas, tórax, intracraneal y heridas generales.

6,980 de los pacientes fueron dados de alta, 1,145 permanecen hospitalizados, 524 fueron referidos a otros establecimientos médicos, 117 abandonaron voluntariamente, 91 se fugaron y 46 fallecieron en emergencia. Los departamentos en los que más lesionados ha atendido el Minsal son San Salvador con 2,017 casos, La Libertad 1,318 y Santa Ana 1,246.