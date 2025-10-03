El periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado desde Estados Unidos y arribó este jueves a San Salvador, donde autoridades de migración lo custodiaron desde el aeropuerto hasta su vivienda habitual, sin pasar por la Gerencia de Atención al Migrante como es protocolo habitual.

Guevara, quien trabajaba como comunicador en Atlanta, Georgia, fue detenido hace tres meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaba su labor periodística, lo que desencadenó un proceso legal donde su hijo, ciudadano estadounidense, presentó recursos que finalmente no impidieron la deportación.

El caso evidencia el rigor de las políticas migratorias de la administración Trump, que devuelve a sus países de origen a migrantes sin base legal, incluso a aquellos con familiares directos ciudadanos.