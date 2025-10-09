Usuarios del transporte colectivo en San Salvador experimentan confusión debido a la modificación temporal de 21 rutas de buses y microbuses en el centro histórico.

El cambio, que afecta a rutas como la 1, 2B1, 2B2, 10, 11, 22, 26, 38A y 38B, responde a obras de cableado subterráneo en un kilómetro de perímetro cerca del Cine Libertad.

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos se extenderán desde octubre hasta principios de diciembre.

Los pasajeros reportan dificultades para abordar, ya que la última parada autorizada se reubicó en el mercado excuartel, mientras las autoridades habilitaron vías como el Boulevard Venezuela y la Avenida Cervantes como rutas alternas para mitigar el impacto.