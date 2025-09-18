San Salvador se posiciona como el departamento con la mayor cifra de lesionados por accidentes de tránsito, con 2,017 casos atendidos por el Ministerio de Salud (Minsal).

Los datos oficiales, que registran más de 15,000 siniestros en lo que va del año, revelan que cada día 42 personas requieren atención hospitalaria tras un hecho vial.

Aunque la mayoría de pacientes reciben el alta, la violencia de los impactos se refleja en que 2,582 personas sufrieron traumatismos múltiples.

La Libertad y Santa Ana le siguen en esta preocupante estadística, con 1,318 y 1,246 atenciones, respectivamente.