La colonia Versalles en San Salvador se erige como un ejemplo de prevención contra el dengue, donde los residentes mantienen una estricta limpieza para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Esta acción vecinal se complementa con la campaña municipal que, desde enero, ha fumigado aproximadamente 400 comunidades en un esfuerzo por cortar la cadena de transmisión.

Esta enfermedad, cuyos síntomas más graves son fiebre alta y dolor muscular, representa un mayor peligro para niños y ancianos, especialmente durante la estación lluviosa.