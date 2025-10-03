El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador resolvió que el empresario de transporte José Abel Reina Quijada, acusado de evadir 316 mil dólares en impuestos, continúe en etapa de instrucción bajo medidas sustitutivas a la detención, luego de que la investigación iniciada en 2022 por la Dirección de Impuestos Internos determinara irregularidades en los períodos de febrero a julio de 2018.

La fiscalización, que comprendió específicamente esos seis meses, reveló el presunto incumplimiento fiscal del empresario, quien ahora enfrenta el proceso legal con medidas cautelares diferentes al encarcelamiento.

Las autoridades judiciales mantienen el caso abierto para continuar con la recolección de evidencias y determinar las responsabilidades penales correspondientes en un hecho que evidencia el rigor de las instituciones fiscalizadoras.