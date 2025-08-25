El área metropolitana de San Salvador gestiona la construcción de seis edificios de 35 niveles, un boom impulsado por reformas que agilizan trámites para inversionistas en zonas como La Libertad Este y Costa del Sol.

La Cámara Salvadoreña de la Construcción reporta que el sector generará 165,000 empleos directos e indirectos para 2025, aunque el crecimiento presenta el desafío de cubrir la demanda de mano de obra calificada.

Ante esto, Casalco implementa programas de capacitación y tecnificación, utilizando nuevos procesos constructivos para edificar de forma más ágil los 120 proyectos en altura actualmente en desarrollo.