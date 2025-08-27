Las autoridades municipales de San Salvador Centro evalúan un proyecto habitacional para reubicar a más de 130 familias de la comunidad Tutunichapa, quienes enfrentan una alta vulnerabilidad tras el reciente desbordamiento del río.

Esta situación crítica, que ha reflejado una grave falta de educación ambiental en la población, obliga a buscar soluciones definitivas fuera de la zona de riesgo.

La iniciativa, que aún se encuentra en fase de evaluación de propuestas, pretende brindar seguridad a los afectados mientras se evacuan más de 350 toneladas de basura, incluyendo desechos voluminosos que obstruyeron el cauce.