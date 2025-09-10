La Fiscalía General de la República y la policía incautaron 13 inmuebles en el centro de San Salvador que funcionaban como prostíbulos y cervecerías, tras desmantelar una estructura presuntamente dedicada a la explotación sexual.

Los dueños de estos negocios fueron capturados y ahora enfrentan graves acusaciones por trata de personas, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Como parte del operativo, también se aseguraron al menos cuatro cuentas bancarias y un significativo monto en efectivo que supera los quince mil dólares, los cuales serán administrados por el Estado.