San Martín encenderá su árbol navideño de 56 metros en El Salvador: conoce cuándo será

La temporada navideña comenzará oficialmente para miles de familias salvadoreñas con el tradicional encendido del árbol de San Martín, que este año alcanzará los 56 metros de altura.

La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m., en la Plaza Salvador del Mundo, con un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

Alejandra Mezquita, gerente de Mercadeo de San Martín, explicó que esta iniciativa cumple 13 años y busca fortalecer las tradiciones navideñas, además de ofrecer un espacio para que las familias y amigos compartan momentos especiales.

Entre las novedades de esta edición destaca una nueva estrella con forma de letra S, símbolo de la marca. Asimismo, el árbol contará con más de medio millón de luces que iluminarán la plaza durante la celebración.

La representante también confirmó que el evento será completamente gratuito y estará abierto a todas las familias salvadoreñas.

Debido a la asistencia de miles de personas en años anteriores, recomendó llegar temprano para encontrar un buen lugar y disfrutar del espectáculo.

Pero la celebración no terminará con la inauguración. Después del encendido, el árbol permanecerá iluminado todos los días desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes.