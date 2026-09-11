San Juan Nonualco: Comandos de Salvamento retira una serpiente hallada en cantón Zacatillo

Comandos de Salvamento realizó en las últimas horas la captura y el retiro seguro de una serpiente conocida popularmente como «masacuata» en el cantón Zacatillo, San Juan Nonualco.

El personal de socorro aplicó técnicas de contención física y utilizó equipo de protección para manipular al reptil, que había sido localizado en la zona.

La intervención buscó evitar que la serpiente sufriera lesiones mientras era retirada del lugar, según la información brindada por los socorristas. Posteriormente, el animal fue trasladado a un sitio considerado seguro y adecuado para su especie.