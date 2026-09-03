Samsung presenta los nuevos Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8

San Salvador. Samsung amplía su familia de dispositivos plegables con los nuevos Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, dos smartphones diseñados para ofrecer mayor portabilidad, productividad y creatividad mediante la integración de Galaxy AI.

El Galaxy Z Fold8 transforma la experiencia móvil al pasar de un teléfono compacto a una amplia pantalla interior de 7.6 pulgadas. Su formato facilita la visualización de contenidos, el entretenimiento y el uso de distintas aplicaciones. Con un peso aproximado de 201 gramos y 4.5 milímetros de grosor al estar desplegado, se presenta como el Fold más ligero desarrollado por Samsung.

Este modelo incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 4,800 mAh y un procesador optimizado para ejecutar funciones de inteligencia artificial, mejorar el rendimiento y ofrecer una experiencia más fluida.

Por su parte, el Galaxy Z Flip8 apuesta por un diseño compacto y personalizable. Su pantalla exterior FlexWindow de 4.1 pulgadas permite consultar información, acceder a funciones y personalizar el dispositivo sin necesidad de abrirlo. Al desplegarse, ofrece una pantalla principal de 6.9 pulgadas.

El Galaxy Z Flip8 pesa aproximadamente 180 gramos e incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles. Su sistema FlexCam permite capturar fotografías y videos desde diferentes ángulos, realizar selfies con la cámara principal y grabar contenido sin utilizar las manos. También incluye una batería de 4,300 mAh, con capacidad de reproducción de video de hasta 31 horas.

Ambos dispositivos incorporan herramientas de Galaxy AI, creadas para facilitar tareas cotidianas, mejorar la productividad y brindar nuevas posibilidades para la creación y edición de contenidos.

Con los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, Samsung continúa desarrollando el mercado de teléfonos plegables mediante equipos que se adaptan a diferentes estilos de vida: el Fold8 orientado a una experiencia visual más amplia y productiva, y el Flip8 enfocado en la portabilidad, personalización y creación de contenido.

Las características fueron verificadas en la información oficial publicada por Samsung Global Newsroom y las páginas de producto de Samsung. La disponibilidad, colores y capacidades puede variar según el mercado.