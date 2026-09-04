Samantha Fischer regresa a la selección femenina de El Salvador tras lesión de ligamento cruzado

El entrenador de la Selección Mayor Femenina de El Salvador, Erick Acuña, confirmó que Samantha Fischer será tomada en cuenta para la próxima fecha FIFA de octubre y para los compromisos de las eliminatorias mundialistas en noviembre.

Fischer regresó a la competencia el 30 de agosto, cuando ingresó 30 minutos en la victoria del Sassuolo Calcio sobre la Roma Femenil, tras superar una ruptura de ligamento cruzado.

La futbolista compartió sus sensaciones tras volver al terreno de juego después de meses de rehabilitación.