Salvadoreños vinculados al Tren de Aragua son enviados a juicio por agrupaciones ilícitas

Elías y José fueron enviados a juicio por el delito de agrupaciones ilícitas, tras ser señalados por la Fiscalía General de la República de pertenecer al Tren de Aragua mientras residían en Estados Unidos.

Ambos fueron deportados a El Salvador en 2025 y detenidos el 6 de junio del mismo año.

La fiscalía cuenta con prueba pericial de interpretación de tatuajes, que incluyen estrellas, fusiles AK-47 y locomotoras.

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado decretó detención provisional mientras esperan la audiencia de vista pública.