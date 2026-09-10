Salvadoreños vinculados al Tren de Aragua fueron enviados a juicio

Elías Daniel Hernández González y José Denison Reyes Pineda, fueron enviados a juicio por agrupaciones ilícitas, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, ambos residían en Estados Unidos, donde pertenecían a la organización criminal trasnacional conocida como Tren de Aragua, en 2025 fueron deportados a El Salvador y 6 de junio del mismo año quedaron detenidos por las autoridades salvadoreñas.

Tanto Hernández como Reyes tienen tatuados estrellas en sus hombros y cuello, fusiles AK-47 y locomotoras, que son símbolos característicos de la estructura criminal.

La representación fiscal dispone de prueba pericial, como análisis e interpretación de tatuajes, que prueban el vínculo de los procesados con la organización delincuencial. El tribunal primero contra el crimen organizado de San Salvador, decretó que continúen en detención provisional a la espera de la audiencia de vista pública o juicio.

El Tren de Aragua, se originó entre 2007 y 2009 en Aragua, Venezuela. Encabezado por Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Esta estructura criminal trascendió a Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Estados Unidos. Cometiendo delitos como extorsión, secuestro, homicidios, trata de personas, explotación sexual, tráfico de migrantes, narcotráfico y minería ilegal.