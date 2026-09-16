Salvadoreños trabajan como motoristas en Costa Rica mediante programa de la OIM

Salvadoreños se dedican a conducir unidades del transporte público en Costa Rica tras ser beneficiados con un programa de migración laboral entre ambos países apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones.

La OIM destacó nuevamente el caso de Irving Ayala, de 32 años, quien desde hace casi un año partió desde El Salvador para trabajar como motorista en el país costarricense, contribuyendo a solventar la escasez de choferes de autobús y generando mejores ingresos para su familia.

Los beneficiados con el programa cuentan con contratos formales de 12 meses, la posibilidad de renovación, homologación de licencias y condiciones laborales ajustadas a la ley.