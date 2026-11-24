El 89 % de los salvadoreños conoce el Black Friday y el 78 % planifica sus compras y el dinero que destinará a esa temporada de descuentos, según una encuesta sobre hábitos de consumo difundida por la Defensoría del Consumidor.

El 55 % prefiere comprar en tiendas físicas, mientras que el 22 % combina las visitas a los establecimientos con consultas digitales.

Los encuestados prevén destinar entre 100 y 150 dólares para sus compras.

La tecnología y los artículos electrónicos son los productos más solicitados, con 52 % de las preferencias.

Le siguen los artículos de moda, con 37 %, y el calzado, con 32 %. Para financiar las compras, el 72 % utilizará su salario y el 15 % recurrirá a tarjetas de crédito.

El reporte fue elaborado por Andrea Rivas.