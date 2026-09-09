Salvadoreños se mantienen a la espera de un pronunciamiento por vencimiento del TPS

El gobierno de Estados Unidos continúa sin pronunciarse oficialmente sobre el vencimiento o continuidad del TPS para los salvadoreños, sin embargo, en las últimas horas, un vocero del departamento de seguridad nacional señaló que el anuncio para El Salvador será hecho en el momento apropiado y, hasta que ese anuncio ocurra, los salvadoreños bajo el TPS mantendrán la protección. Abogados de inmigración explican que, con este pronunciamiento, se activaría el periodo de protección establecido por la ley de inmigración y nacionalidad.

A pesar de que los tepesianos seguirán protegidos por la ley, existe la posibilidad de que algunos permisos no les sean renovados e incluso tengan problemas con sus empleadores.

Algunos compatriotas ya fueron despedidos de sus trabajos por la falta de un pronunciamiento oficial de las autoridades, situación que ya les está afectando económicamente.

También surge el temor a las detenciones automáticas de los amparados al TPS.

Abogados advierten que los tepesianos pueden ser víctimas fáciles de los estafadores.

Los especialistas siguen recomendando a los beneficiarios buscar asesoría legal para encontrar alternativas a su situación, y utilizar el tiempo que otorga la ley para regularizar su estatus.