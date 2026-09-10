Salvadoreños retornados importan menaje de casa libre de impuestos hasta por $100,000

Salvadoreños que residen en el exterior y han decidido retornar al país están aprovechando la exención de impuestos para la importación de menaje de casa hasta por $100,000, según lo establece la Ley Especial de Beneficio y Protección para la Diáspora.

El menaje incluye electrodomésticos, muebles, instrumentos musicales, bicicletas, lanchas y hasta dos vehículos livianos, que deben conservarse por al menos dos años.

Los beneficiarios deben ser salvadoreños por nacimiento o naturalización y presentar una declaración jurada ante Migración.

La mayoría de las solicitudes provienen de Estados Unidos, aunque también hay casos de Asia y Europa.