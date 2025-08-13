Durante junio y julio al menos 200 vuelos con salvadoreños deportados llegaron al país, según el Instituto Salvadoreño del Migrante, el incremento de retornados es del 55%, si se compara con años anteriores.

Hay al menos 200,000 salvadoreños que tienen orden de deportación en Estados Unidos, quienes son prioridad para el gobierno estadounidense deportarlos.

Según un experto en temas migratorios, hay muchas personas que están en procesos de residencia permanente en el país norteamericano, pero que han obtenido como resolución una orden de deportación y no les queda más que regresar a El Salvador.

El gobierno de Donald Trump prometió que durante el primer año sacaría de Estados Unidos a un millón de indocumentados, sin embargo, en el primer semestre las deportaciones alcanzaron las 150,000 según el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos.