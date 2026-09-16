Salvadoreños disfrutaron el día de asueto en la playa

Las playas también fueron punto de reunión para los salvadoreños durante el Día de la Independencia Patria, muchos aprovecharon el asueto nacional para visitar lugares como El Majahual, en La Libertad.

Comerciantes como Juan Arias esperó desde temprano a los visitantes con sus minutas, que ofrece a 2 y 4 dólares, asegura que es habitual que en fechas como está el lugar reciba una gran cantidad de personas.

Salvadoreños que residen en Estados Unidos y Canadá también llegaron a esta zona costera, aseguran que es un destino agradable para disfrutar, especialmente en una fecha tan significativa como el 15 de septiembre.

La playa El Majahual se encuentra a 40 kilómetros de San Salvador, muchos prefieren visitar este lugar por la calidad de su arena, el ambiente y comercio relativamente económico en la zona.