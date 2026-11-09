Salvadoreños deportados llegan cada semana al país

El cielo salvadoreño es testigo de un retorno forzado que no se detiene. En lo que va de 2026, la frecuencia de vuelos de deportación desde los Estados Unidos ha tomado un ritmo alarmante. Según datos de Human Rights First, solo entre enero y marzo, El Salvador recibió 41 vuelos con compatriotas retornados. Esto no es solo una estadística; es un aumento del 24% respecto al año pasado.

Pero el fenómeno trasciende nuestras fronteras. En el triángulo norte, la cifra escala a 301 vuelos en este primer trimestre, un incremento del 49%. A nivel global, la maquinaria de expulsión de Estados Unidos se ha acelerado: de 369 vuelos en 2025 pasamos a 595 en 2026. Hablamos de un crecimiento del 61% que coincide con un cambio drástico en las políticas migratorias tras el inicio de la segunda administración de Donald Trump.

Marzo ha sido el mes más crítico con 15 vuelos, la mayoría provenientes de Alexandria y Luisiana. El promedio es frío pero constante: cuatro veces por semana, principalmente lunes, martes y viernes, el aeropuerto internacional de El Salvador se convierte en el destino final de miles de historias truncadas. Solo en 2025, el promedio mensual fue de 1,337 salvadoreños regresando a un país que muchos ya no reconocen como propio.

Detrás de cada número, hay una deuda impagable y una familia fracturada. Hoy, los aviones llegan más seguidos, pero las oportunidades siguen sin despegar. Porque en este puente aéreo de la desesperación, el sistema ha decidido que no importa cuánto corras, al final, el destino siempre será el punto de partida.