Los salvadoreños con TPS en Estados Unidos viven con temor creciente por la incertidumbre sobre su estatus de protección temporal.

Un estudio de la Alianza Nacional TPS y el Colegio de Ciencias Sociales reveló que el 89 % de más de 500 encuestados reporta afectaciones físicas y psicológicas desde el 9 de septiembre.

Estrés, ansiedad, insomnio, miedo y depresión figuran entre las respuestas más comunes.

Muchos encuestados no pueden planificar sus vidas ni su regreso al país, ya que no tienen familia en El Salvador.

Los reportes incluyeron ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, dolores de cabeza, ataques de asma y empeoramiento de la presión arterial.

En el plano laboral, el 28 % fue despedido en esas fechas, mientras el 56 % considera que tiene altas probabilidades de ser despedido.

La organización anunció que realiza monitoreos permanentes a todas las personas amparadas por el TPS y que tomará acciones legales ante cualquier entidad que trate de manera inadecuada a los compatriotas.