Salvadoreños con TPS realizan vigilia frente a la Casa Blanca para pedir renovación

Decenas de salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal se reunieron en vigilia frente a la Casa Blanca para solicitar la renovación del TPS, ante la inminente pérdida de su protección migratoria en Estados Unidos.

Los manifestantes expresaron su preocupación por no poder trabajar y por el impacto en sus hijos ciudadanos estadounidenses.

Solicitan al presidente que considere una extensión del programa.

También se mostraron atentos a un posible período de gracia de 60 días para organizar su salida en caso de que no se renueve.