Salvadoreños con ciudadanía se pronuncian sobre el TPS

A una semana de haber vencido el plazo programado para el Estatus de Protección Temporal para El Salvador, el gobierno de Estados Unidos aún no ha fijado una fecha específica para anunciar una decisión definitiva sobre el futuro de los salvadoreños beneficiarios de este programa.

Sin embargo, existen casos de personas que atravesaron un proceso similar y que, con el paso del tiempo, lograron regularizar su situación migratoria.

La diáspora salvadoreña considera que todavía existe una oportunidad para que el gobierno estadounidense decida mantener esta protección y es que actualmente, el futuro del programa mantiene en incertidumbre a cerca de 170,000 salvadoreños.

Y mientras se está a la espera del pronunciamiento definitivo, algunos ciudadanos señalan que ahora El Salvador ofrece condiciones distintas a las que existían cuando el programa fue otorgado, destacando la seguridad.

Y es que, durante más de dos décadas, el Estatus de Protección Temporal, ha permitido a miles de salvadoreños vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos aportando al país norteamericano más de $5,000 millones de dólares al año en tributos.