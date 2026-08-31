Salvadoreños buscan lugares para refrescarse ante las altas temperaturas

Temperaturas que han sobrepasado los 43 grados Celsius han motivado a muchos salvadoreños a visitar zonas con abundante vegetación, como el parque Madreselva en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

De hecho, hasta los más pequeños de la casa reconocen que visitar estos lugares es refrescante.

Para otros, salir a estos espacios representa una forma de escapar de la rutina diaria y, al mismo tiempo, refugiarse del calor extremo.

En el país, los valores mínimos, de entre 14 y 16 grados centígrados, se registran principalmente en zonas montañosas, mientras que, en las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población, los termómetros marcan entre 33.6 y 43.3 grados centígrados.