Salvadoreños beneficiados con programa de migración laboral en Costa Rica

La OIM destacó nuevamente el caso de Irving Ayala de 32 años quien desde hace casi un año partió desde El Salvador para trabajar como motorista en el país costarricense.

Contribuyendo a solventar la escasez de choferes de autobús en Costa Rica y generando mejores ingresos para su familia.

Según la cámara nacional de transportes, más de 1.500 plazas para conductores permanecían vacantes en Costa Rica.

Los salvadoreños beneficiados con el programa, cuentan con contratos formales de 12 meses, posibilidad de renovación, homologación de licencias y condiciones laborales ajustadas a la ley.