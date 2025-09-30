Dos detenidos resultaron heridos en el incidente, de acuerdo con un comunicado de prensa del departamento de seguridad nacional e indicó que los tres hombres involucrados tenían antecedentes penales en Estados Unidos y calificó el hecho como un ataque de francotiradores sin sentido.

La semana pasada, el joven de 29 años Joshua Jahn abrió fuego en las instalaciones y luego se suicidó. Sobre Guzmán-Fuentes, no está claro cuándo ingresó por primera vez de forma irregular a Estados Unidos. Las autoridades lo identificaron por primera vez en florida en 2012.

La oficina del sheriff del condado de Palm Beach lo detuvo y acusó de agresión, exhibición indebida de un arma de fuego o arma peligrosa y daños criminales; todos los cargos fueron desestimados, excepto el de daños criminales.